Comité de concertation : en dessous de 12 ans, le masque ne sera plus obligatoire dès le 19 février

Depuis la rentrée des classes début janvier, les élèves entre six et douze ans devaient donc porter le masque notamment en classe, mais le texte autorisait des "moments de pause" lorsque tout le monde était assis et que l’activité s’y prêtait.

Cette mesure avait été prise lors du comité de concertation du vendredi 3 décembre et avait provoqué de vives tensions – notamment du côté des parents d’élèves.

Hier, sur le plateau de Jeudi en prime, la ministre de l’enseignement Caroline Désir (PS) a plaidé en faveur de cet assouplissement. "Il faut évidemment voir cela de manière progressive et ne pas faire cela en même temps pour toutes les années", précisait-elle.

"Quand on va pouvoir retourner danser en discothèque sans masque, il me semble logique que des enfants de dix ans ne soient plus masqués."