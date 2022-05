Comité de concertation : dès lundi, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun

La fin de l’obligation du port du masque va représenter un sacré changement pour les usagers des transports en commun, même si cette mesure n’était plus autant respectée qu’au début. Pour Sophie, qui fréquente le métro bruxellois, "Le masque a été enlevé dans la plupart des facilités. Je ne vois pas dans quel but il faudrait encore le garder dans les transports en commun. Et il n’est pas spécialement respecté non plus depuis le début. Je trouve que cela ne va pas faire une grande différence".