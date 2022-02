Comité de concertation : des changements à prévoir aussi pour les voyages

À l’occasion du Comité de concertation de ce vendredi après-midi, plusieurs mesures ont été adoptées. Parmi celles-ci, de nouvelles mesures ont été prises par rapport aux voyages.

Désormais, dès ce 18 février, pour les voyageurs qui entrent sur le territoire belge, le code couleur du pays d’origine n’est plus pris en compte. Concrètement, a clarifié le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke, "nous n’allons plus regarder d’où viennent les voyageurs. On va plutôt voir comment ils se sont protégés. Nous n’allons plus voir si vous venez d’un pays tiers ou d’un pays de l’Union Européenne."

La règle de base sera la même : il faut pouvoir présenter un certificat de vaccination ou de rétablissement ou un test négatif récent pour entrer en Belgique. Et ce, sans devoir se faire tester encore. "C’est important pour des voyageurs en provenance des Etats-Unis, Royaume-Uni ou Japon. Ce seront les mêmes règles que pour les Européens, s’ils sont vaccinés", explique le ministre de la Santé. "Les personnes n’ayant pas leur résidence principale en Belgique et qui arrivent dans notre pays en provenance de pays de l’UE/Schengen ou de pays tiers doivent désormais disposer d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement en cours de validité", précisent les autorités.

En revanche, les personnes non vaccinées devront se faire tester.

"La réglementation relative aux zones à très haut risque et aux voyages essentiels et non essentiels reste toutefois applicable, tout comme la règle des 48 heures et les exceptions pour certaines catégories de voyageurs telles que les transporteurs et les travailleurs frontaliers", poursuivent les autorités dans leur communiqué.