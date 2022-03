Comité de concertation ce vendredi : le Code jaune est en vue, voici ce que ça devrait changer

Le recours au Covid Safe Ticket , le CST, ne serait plus imposé.

Il n’y aurait plus de jauges dans les salles de spectacle.

Le port du masque ne serait plus obligatoire, mais seulement recommandé dans la plupart de cas.