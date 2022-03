Comité de concertation ce vendredi : le Code Jaune est en vue

Le basculement en Code Jaune, que devrait valider le Comité de concertation, ce vendredi entraînera la disparition de toute une série d’obligations.

Le recours au Covid Safe Ticket, le CST, ne serait plus imposé. Il n’y aurait plus de jauges dans les salles de spectacle. Le port du masque ne serait plus obligatoire, mais seulement recommandé dans la plupart de cas.

Si l’on peut s’attendre à une disparition de l’obligation de porter le masque dans les écoles, il reste toutefois possible que le Codeco maintienne la nécessité d’être masqué dans certains lieux, comme les hôpitaux et établissements de soins, les transports en commun, les gares et aéroport, ou les métiers de contact, par exemple.