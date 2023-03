"Coming out" : un livre avec Laurent Ruquier ou Bilal Hassani pour décomplexer la jeune génération

"Pour nous, ce qui était très important, c'est qu'il y ait des gens connus. Pour dire : le coming out, être homosexuel ou être trans, c'est cool, c'est OK. Ca va aller, ça va bien se passer et il y a des gens très connus qui le vivent et qui ont une vie géniale."

Certaines personnalités ont eu des réticences à témoigner ou ont donné un refus immédiat. La presse papier traditionnelle en France a la réputation d'avoir été assez violente avec les personnes connues lors de coming out.

"On rappelle qu'il y a eu des coming out, même cette année, même de personnalités belges d'ailleurs, qui se sont fait outer dans les médias, par exemple Angèle."

D'autres par contre, comme Eddy de Pretto, ont dit 'oui' tout de suite, notamment parce que c'était la première fois qu'on les interrogeait sur le sujet.

Les personnes connues ont une audience. On pense qu'elles ont une responsabilité sur ce sujet-là et qu'elles doivent représenter la future génération, la mettre à l'aise et dire que ce n'est plus un problème.

Mais comme ces personnalités connues ne représentent pas toute la société, ni toutes les histoires, les auteures sont allées chercher les histoires qu'elles estimaient importantes à raconter, de la part de personnes qui ne sont pas connues, et notamment dans le milieu religieux. Il y a Nathan, un Juif ultra-orthodoxe ; Marie-Clémence, issue d'une famille très catholique ; Jean-Jacques, qui a un petit-fils gay et qui va aux manif pour tous et dans les gay pride.