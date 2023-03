Coming Out, un docu bouleversant sur le courage qu'il peut demander

Grâce à un montage de vidéos émouvantes publiées sur Internet entre 2012 et 2018 par des jeunes gays, bisexuels, lesbiennes ou trans, ce film nous fait vivre de l'intérieur le moment intense de leur coming out.

Le projet est singulier, parce qu'il collecte des vidéos prises sur Internet. Il s'agit là d'un dispositif de dévoilement de soi tout à fait récent. Selon le réalisateur, Out est le premier documentaire à aborder ce sujet contemporain sous cette forme, celle d'un collage de vidéos par le biais desquelles de jeunes lesbiennes, gays, bis ou trans font un courageux coming-out, épreuve tout à la fois intime (elle marque leur acceptation d'eux-mêmes au terme d'un long cheminement), familial (ils et elles s'adressent à leurs parents) et public (la vidéo est sur la toile).

À l'heure où nos sociétés occidentales sont supposées être devenues gay friendly, Out a pour ambition de témoigner du caractère quasi-initiatique du coming-out, un processus difficile qui détruit beaucoup de jeunes : le risque de suicide demeure nettement plus important chez les jeunes LGBT que chez les jeunes hétérosexuels du même âge.

Ces vidéos sont des témoignages d'espoir. L'espoir que les mentalités pourront évoluer. Que des parents dont l'enfant est homosexuel n'auront plus de peine. Que la société trouvera cela de plus en plus banal. Que la possibilité de s'exprimer et vivre sa vie amoureuse ne sera plus une route douloureuse. L'intérêt du film repose dans le fait de briser le silence qui entoure malheureusement encore trop ce sujet. C'est ce silence que le réalisateur tient à interroger à travers ce film.

"Coming out" un documentaire de Denis Parrot à voir ce lundi 6 mars à 21h45 sur La Trois et en replay sur Auvio.