Comines-Warneton : Une boîte cadeau pour les plus démunis

Malheureusement, cette année, avec la crise sanitaire et énergétique, le nombre d’hommes, femmes et enfants vivant sous le seuil de pauvreté va encore augmenter de manière considérable.

Des de plus en plus de personnes ont du mal à joindre les deux bouts, à vivre décemment et à s’octroyer quelques plaisirs de la vie.

Pour pallier le problème, de nombreuses initiatives voient le jour, visant pour certaine à offrir des repas, des loisirs, des vêtements et cadeaux pour Noël comme à Comines-Warneton.

L’opération des boîtes pour un Noël Solidaire consiste à offrir un peu de chaleur aux plus démunis en remplissant une boîte à chaussures avec quelque chose de chaud, de bon, un produit de beauté, un jouet et un petit mot chaleureux.

Les denrées périssables de même que les objets détériorés sont à éviter.

N’oubliez pas de décorer les boîtes pour les rendre plus attrayantes avant de les déposer avant le 12 décembre dans les différents hôtels de Ville de Comines, Warneton et Ploegsteert.

Les boîtes seront ensuite fermées et emballées par un service de la ville avant d’être offertes aux personnes dans le besoin.