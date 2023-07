Comines : une collision provoque un incendie qui s’est propagé aux maisons, une personne est décédée, une autre grièvement blessée

Une collision s’est produite ce matin vers 8h20 entre un camion et une camionnette au carrefour des Quatre Rois, un croisement formé par la rue de Lille et la rue de Comines à Wijtschate, une sous-commune du Heuvelland proche de Comines-Warneton. Les véhicules ont pris feu et l’incendie s’est propagé à plusieurs maisons. Le chauffeur du camion est décédé.

Une boule de feu

Selon la bourgmestre de Comines, "L’impact a généré une boule de feu qui s’est propagée à six maisons. Plusieurs habitants étaient absents et on ne déplore que quelques blessés légers parmi ceux qui étaient présents. Toutes ces personnes sont prises en charge dans un centre" a encore précisé Alice Leeuwerck, "Où elles reçoivent de l’aide psychologique et où des solutions de relogement sont mises en place".

L’un des deux conducteurs est décédé. L’autre est grièvement brûlé et son pronostic vital engagé. Un important dispositif de police et de pompiers est présent sur place pour gérer la situation.