Comines : une collision provoque un incendie qui s’est propagé aux maisons, les deux chauffeurs sont décédés

Une collision s’est produite ce matin vers 8h20 entre un camion et une camionnette au carrefour des Quatre Rois, un croisement formé par la rue de Lille et la rue de Comines à Wijtschate, une sous-commune du Heuvelland proche de Comines-Warneton. Les véhicules ont pris feu et l’incendie s’est propagé à plusieurs maisons. Le conducteur de la camionnette est décédé sur le coup. Souffrant de graves brûlures, le chauffeur du camion a lui été transporté à l’UZ Gent où il a succombé à ses blessures. Le feu s’est également propagé à plusieurs maisons mitoyennes. Au moins deux maisons ont été complètement incendiées, tandis que deux autres maisons ont été gravement endommagées. L’incendie a pu être circonscrit en fin de matinée.

Une boule de feu

La bourgmestre de Comines parlait ce mardi matin "d'une boule de feu générée par l'impact qui s’est propagée aux maisons. Plusieurs habitants étaient absents et on ne déplore que quelques blessés légers parmi ceux qui étaient présents. Toutes ces personnes sont prises en charge dans un centre" a encore précisé Alice Leeuwerck, "Où elles reçoivent de l’aide psychologique et où des solutions de relogement sont mises en place". C'est par la ville de Messines, une commune flamande proche de Warneton que tous les riverains évacués ont été pris en charge. Un important dispositif de police et de pompiers est présent sur place pour gérer la situation.

Le Parquet de Flandre Occidentale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce dramatique accident.