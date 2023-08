Comines : un homme abattu par balle, son agresseur s’enfuit en traversant la rivière à la nage

Un homme est mort la nuit dernière suite à des coups de feu tirés à Comines, en Hainaut. Les faits se sont produits devant la maison des jeunes. Selon le parquet, un premier coup de feu a été tiré par un individu, comme un coup de semonce. Un second tir a touché une victime, laquelle n’a pas survécu.

L’auteur du coup de feu mortel a tenté de prendre la fuite mais il a perdu le contrôle de la voiture qu’il conduisait et il s’est retrouvé en mauvaise posture sur les bords du cours d’eau voisin, la Lys. Il a alors fait le choix d’abandonner le véhicule et de traverser le cours d’eau à la nage pour rejoindre la France, où on perd sa trace.

L’individu -qui serait d’origine française, selon les autorités judiciaires- est activement recherché par les polices belge et française. L’affaire a été mise à l’instruction au parquet de Tournai. Quant à la victime, son corps sera autopsié ce samedi. Son identité n’a pas été révélée.