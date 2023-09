Comic Con, l'occasion de rencontrer des stars mais à quel prix ?

Pour chaque invité, des séances de dédicaces et de photos sont prévues pendant leur séjour à la convention. Cependant, ces précieux souvenirs ne sont pas offerts gracieusement, et les visiteurs devront sortir leur portefeuille pour en profiter. Cependant, les tarifs varient considérablement. Alors que la plupart des invités demandent entre 40 et 80 euros pour un autographe ou une photo, Jean-Claude Van Damme, fidèle à sa réputation, se distingue en proposant des prix bien plus élevés. Pour un simple autographe de JCVD, préparez-vous à débourser 150 euros, tandis qu'une simple photo avec lui coûte 200 euros. Les fans les plus dévoués peuvent opter pour l'autographe avec selfie à 350 euros, tandis que la formule VIP, qui comprend un accès prioritaire, atteint les 400 euros.

"Il faudrait boycotter ces séances de dédicaces pour leur faire comprendre que c'est exagéré. Ce n'est pas respectueux pour les femmes." Ophélie Fontana

Il convient de noter que le coût de l'entrée à l'événement varie en fonction du type de billet choisi, allant de 19 à 60 euros. Cela soulève naturellement la question de savoir si il est juste de faire payer les fans pour un simple autographe ou une photo avec leur célébrité préférée.

"En pleine crise économique, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ce n'est pas très classe de leur part " Héloise Blanchaert