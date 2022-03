Comic Con Brussels : un univers fantastique où tout se paye

L’entrée, tout d’abord, est payante. Et son prix évolue de manière croissante au cours de la journée car les billets sont vendus selon plusieurs vagues. Ainsi, par exemple, pour ce dimanche, un ticket d’entrée standard vendu pendant la 3e et dernière vague s’élevait à 21,99 euros.

A l’intérieur règne une ambiance joviale, détendue et plutôt bon enfant. Il ne reste qu’à consommer ce que l’on aime. Parmi les activités proposées et les moins chères : un tour en balais (type accessoire d’Harry Potter) dans un château gonflable pour le prix de 2 euros. C’est sans doute l’activité la moins chère du salon. Et toujours sur le thème d’Harry Potter, une photo en compagnie de sa gigantesque araignée revient à 10 euros.

Et puis il y a les photos en compagnie d’acteurs de séries ou de films. "Quand on est vraiment fan", déclare une visiteuse, "c’est vraiment important et on ne compte pas." A titre d’exemple, l’actrice Emilie de Ravin était présente au salon. On l’a vue jouer au cinéma ainsi que dans plusieurs séries dont Lost, Les Experts Miami ou Once Upon A Time. Quelques secondes pour se faire tirer le portrait en compagnie de Afshan Azad, connue principalement pour le rôle de Padma Patil dans les Harry Potter, reviennent à 40 euros.