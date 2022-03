Comète, astéroïde ou météorite : quelles sont les différences ?

Les astéroïdes de notre système solaire se retrouvent principalement dans la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Ils sont composés de roches, de métaux et de glaces, et, comme les comètes, leur taille varie ente un mètre et plusieurs centaines de kilomètres.

Tout comme les comètes, les astéroïdes sont des restes de l'époque où les planètes se sont formées car ils n'ont pas été incorporés auxdites planètes.

La principale différence entre l'astéroïde et la comète, comme l'explique LiveScience, est leur composition en raison de l'endroit dans lequel ils se trouvaient au moment de la nébuleuse solaire originelle : les astéroïdes au centre (où il faisait trop chaud pour que la glace tienne), les comètes à l'extérieur (suffisamment loin pour que la glace reste solide). Pour cette raison, les astéroïdes sont constitués de métaux et de matériaux rocheux, alors que les comètes sont faites de glace, de poussière, de composés organiques et de matériaux rocheux, selon Coolcosmos.

Il arrive également que les astéroïdes soient propulsés hors de leur orbite et partent se balader dans le système solaire au risque de croiser l’orbite de planètes comme la Terre. On les appelle alors de géocroiseurs. Ils ne sont pas forcément dangereux, la Nasa explique sur son site qu’un astéroïde doit mesurer plus de 140 mètres et s'approcher à moins de 7.480.000 km de kilomètres de notre planète pour être catalogué "potentiellement dangereux" (PHA en anglais). La Nasa en compte 586 aujourd’hui, tous sous surveillance régulière.