Comédien jeunesse, un premier relais essentiel pour la culture : rencontre avec Gauthier Vaessen

Le professeur Pompom, le personnage incarné par Gauthier Vaessen a été imaginé par la Cie Arts et couleurs. Une compagnie de théâtre jeune public qui est spécialisée dans le théâtre d’objets et qui existe depuis 1996. Ce spectacle a d’ailleurs reçu le prix de la ministre de l’Enseignement fondamental et le coup de cœur de la presse lors des Rencontres Théâtre jeune public de Huy en 2019. Une belle reconnaissance pour cette petite compagnie theutoise.

Quand on travaille dans le théâtre jeune public, on a un rythme de travail un peu différent des autres comédiens. "On joue deux fois par jour généralement. On arrive le jour avant, on monte le spectacle. Puis le lendemain matin on joue à 10 heures à peu près et une nouvelle fois l’après-midi. On a un volume plus grand car on fait beaucoup de centres culturels et les spectacles tournent souvent", relate Gauthier.

S’il incarne un professeur sur les planches, le comédien a plus d’un tour dans son sac car il est également régisseur. Et cette double casquette lui plaît énormément : "La vie de plateau et le fait de bouger sans arrêt ! La vie de tournée, j’aime vraiment bien. Prendre le camion, le charger, le poser et recevoir des enfants… C’est très amusant", témoigne-t-il le sourire aux lèvres !

Son rôle est important car pour beaucoup d’enfants, le comédien jeunesse ou en tout cas les spectacles auxquelles se rendent les écoles sont leur premier contact avec la culture. Gauthier Vaessen a donc la mission de leur donner le goût de la chose, de l’art et de l’expression. "La base du théâtre jeune public, c’est de pouvoir aller à la rencontre des jeunes et de pouvoir échanger directement avec des êtres humains. C’est très important", ajoute l’artiste. Mais le plus important avec ce type de rencontres, c’est l’après spectacle, quand les enfants peuvent poser leurs questions et dire ce qu’ils ont aimé ou pas compris. Un moment essentiel qui continue souvent en classe avec le professeur et un dossier pédagogique propre à la pièce de théâtre qui met en avant les aspects et thématiques abordées dans celle-ci.