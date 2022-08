Comédie musicale à Molenbeek : l’incroyable destin de Sissi l’impératrice

Théâtre, danse, chant : la comédie musicale exige une réelle maîtrise de ces différentes disciplines. Si elle rencontre un grand succès dans les pays anglo-saxons, elle attire également chez nous de plus en plus d’artistes qui désirent parfaire leur formation. "J’ai fait des études de chant lyrique à la base à Paris. Puis je me suis spécialisé dans la comédie musicale en reprenant des études de théâtre. J’ai également une formation de danse" précise Arnaud Masclet qui interprète l’empereur François-Joseph.

La comédie musicale "Elisabeth" se jouera au Karreveld, en alternance avec d’autres spectacles, jusqu’au début du mois de septembre à Molenbeek.