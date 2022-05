"Come, take part and dream", la nouvelle saison de Bozar Music présentée par Jérôme Giersé

Bozar Music a présenté sa nouvelle saison titrée par une injonction : "Come, take part and dream". La saison 2022-2023 fête le retour du grand public et l’accueil de toutes les musiques, classique, électronique, jazz et global music, dans les différentes salles du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, même si la grande salle Henry Le Bœuf est avant tout une salle symphonique.

Bozar tente aussi de s’ouvrir à un plus large public qui n’appartient pas forcément à la classe moyenne supérieure, sans faire la moindre concession à la qualité de sa programmation. Les grandes phalanges seront présentes : l’Orchestre philharmonique tchèque ou le London Philharmonic. Les thèmes qui font l’actualité de la vie musicale internationale seront également illustrés avec notamment des femmes cheffes d’orchestre et des musiciens européens d’origine afro-descendante ou asiatique.

Jérôme Giersé, le directeur musical de Bozar, au micro de Pascal Goffaux (ci-dessus).