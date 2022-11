Comblain-La-Tour, capitale européenne du jazz

L’Américain Joe Napoli, GI survivant de la bataille des Ardennes, tombe amoureux d’un petit village de la vallée de l’Ourthe et décide d’y créer un festival. En trois mois, un projet à l’américaine est mis sur pied. Les vedettes de jazz, comme Chet Baker, et le public sont au rendez-vous. 8 ans de success-story . On parle de Comblain "capitale européenne du jazz", jusqu’au célèbre festival américain de Newport! Joe Napoli s’est entouré de l’équipe de "Jazz pour tous", l’émission radio de Nicolas Dor et Jean-Marie Peterken, de Raymond Arets et de Willy Henroteaux du journal La Meuse. La conjonction de toutes ces énergies et d’une stratégie de communication hyperefficace firent le succès de Comblain qui devient "The place to be" pour tous les jazzmen entre 1959 et 1966. On y entendra John Coltrane, Ray Charles, Nina Simone, Chet Baker, Stan Getz, René Thomas, Bobby Jaspar, Bud Powell, Kenny Clarke, Jimmy Smith, John Tchicai, Jacques Pelzer… et tant d’autres musiciens extraordinaires.