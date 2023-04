Comblain-au-pont : un rail d’autoroute le long de l’Ourthe au lieu d’une rambarde en fer forgé

"Ça va inciter les automobilistes à rouler plus vite. Ça défigure le village de Comblain-au-pont. Ça empêchera les pêcheurs d’accéder au bord de l’eau. Le SPW routes fait ça pour des raisons de sécurité. On ne critique pas leur travail. Mais on voudrait une conciliation avec le ministre et les différentes directions de la Région pour revoir la copie et reposer un garde-corps qui s’intègre à Comblain tout en respectant les normes de sécurité".

C’est évidemment aussi une question de budget. Il y a plusieurs centaines de mètres de garde-corps à remplacer. Ça coûterait de l’ordre de trois cents euros du mètre courant pour réaliser un parapet en fer en fer forgé similaire à l’ancien.