Combien y a-t-il de trous noirs dans l’univers ?

Alex Sicilia a développé une nouvelle approche informatique pour étudier la démographie des trous noirs de masse stellaire, des trous noirs qui ont des masses entre quelques masses solaires et quelques centaines de masses solaires et qui sont né à la mort d’étoiles massives.

"Le caractère innovant de ce travail réside dans le couplage d’un modèle détaillé d’évolution stellaire et binaire avec des recherches avancées pour la formation d’étoiles et l’enrichissement en métaux dans des galaxies individuelles. Il s’agit de l’un des premiers et des plus robustes calculs ab initio de la fonction de masse du trou noir stellaire à travers l’histoire cosmique", explique Alex Sicilia, dans un communiqué.

Avec cette nouvelle approche, Alex Sicilia a pu calculer le nombre de trous noirs dans l’Univers observable à l’heure actuelle (une sphère de diamètre d’environ 90 milliards d’années-lumière) : environ 40 milliards de milliards (rien que ça).