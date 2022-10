Combien y a-t-il de SDF ? Quels sont leurs profils ? : Tournai procède à son premier dénombrement des sans-abri

Quel est le profil des sans-abri ? Combien sont-ils exactement ? Pour le savoir, depuis 3 ans, des chercheurs des universités de Louvain (UCL et KUL) procèdent au dénombrement de personnes sans-abri et sans chez-soi en Belgique. Après Bruxelles, Charleroi ou encore Namur, c’est au tour de Tournai de procéder au comptage. L’idée est d’avoir une photographie la plus précise possible de la situation à Tournai. Connaître par exemple le nombre de femmes en rue ou encore l’âge des sans-abri.

Pour collecter toutes ces données, les travailleurs de rue, les assistants sociaux du CPAS, le personnel des maisons médicales et d’accueil vont remplir des formulaires. Toutes les données seront ensuite analysées. Pour Tournai, les résultats sont attendus au printemps prochain.

Ces données serviront ensuite pour accompagner au mieux ces sans-abri. Permettre aux autorités de trouver les meilleures stratégies en fonction des profils les plus représentés.

"Ça va peut-être aussi nous permettre d’aller vers des secteurs qui ne s’occupent pas directement du sans-abrisme, explique Quentin Ervyn, président du relais social urbain de Tournai. Je pense par exemple aux secteurs de la santé mentale, du handicap ou encore de l’aide à la jeunesse. Avec des données objectives, nous allons pouvoir leur dire que des sans-abri, à un moment donné dans leur trajectoire de vie, ont été en contact avec leurs services. Et réfléchir ensuite à des moyens pour éviter les décrochages. "