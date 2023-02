Combien y a-t-il de murs anti-migrants dans l’Union européenne ?

Ce jeudi, les Vingt-Sept chefs d’État et de gouvernement ont appelé la Commission européenne à "financer des mesures qui contribuent directement au contrôle des frontières extérieures de l’UE", et à "immédiatement mobiliser des fonds européens substantiels et des moyens pour aider les États membres à renforcer les capacités et les infrastructures de protection des frontières, les moyens de surveillance, notamment aérienne et les équipements".

La formulation ne mentionne pas les clôtures explicitement, mais les pays favorables à leur prise en charge y voient une réponse à leurs aspirations.