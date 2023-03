Combien y a-t-il d’invalides en Belgique ? 500.000 ? 600.000 ?

Hier, lors de notre débat consacré au taux d’emploi des travailleurs âgés, un chiffre est revenu. Un chiffre régulièrement cité et qui est énorme : il y a en Belgique 500.000 malades de longue durée, autrement dit des personnes en arrêt de travail depuis plus d’un an. D’où sort ce chiffre ? Est-il vraiment énorme au regard de nos voisins européens, et comment a-t-il évolué sur les 2 dernières décennies. Et d’abord se pencher sur ce fameux chiffre de 500.000 personnes en incapacité de travail de longue durée.

Le chiffre n’est pas "statistiquement" officiel, mais oui, il y a bien, au moins, un demi-million de Belges qui sont en situation d’invalidité. Les derniers chiffres disponibles de l’INAMI datent de début février de cette année et concernent la fin de l’année 2021. Il y avait, à cette époque, 485.435 invalides parmi les salariés, les personnes en recherche d’emploi et les indépendants.

On est en dessous des 500.000 qu’évoquait la ministre Lalieux. Mais c’était la situation il y a une quinzaine de mois. Lorsqu’on regarde l’évolution, ces 4-5 dernières années, on voit que chaque année depuis 2018, entre 15 et 30.000 personnes entrent dans la catégorie malade de longue durée. Il y a bel et bien au minimum 500.000 invalides chez nous. Et pour être tout à fait complet, sachez que l’INAMI est chargée des salariés, des chômeurs et des indépendants. Mais pas des fonctionnaires, qui bénéficient d’un autre régime. Le cabinet Lalieux m’a communiqué ce chiffre : 87.000. Finalement, à la grosse louche, le nombre d’invalides en Belgique, tous statuts confondus devrait en fait tourner autour des 600.000 personnes. A titre de comparaison, même si ce n’est pas nécessairement complètement pertinent, au troisième trimestre 2022, il y avait un peu moins de 300.000 chômeurs. Il y a donc, a priori, pas loin du double d’invalides. Mais on n’en parle pas autant que le chômage.

Quel est le profil des personnes invalides ? Quelle est l’évolution de la situation dans notre pays sur le temps ?

