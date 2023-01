Combien un artiste gagne-t-il sur une chanson ?

Certains arrivent à négocier une part plus juteuse avec leur firme. Pour d’autres, c’est la galère. Ceux qui produisent à compte d’auteur. On leur demande de l’argent pour jouer en première partie d’un concert… Quand vous débutez ou que vous ne vendez pas assez, ça vous coûte plus cher que ça ne rapporte.

En parlant de concerts, certains s’en sortent bien, non ? Vu le peu d’argent que rapporte le stream, les concerts sont devenus pour beaucoup d’artistes leur principale source de revenus.

Quel artiste ou groupe célèbre touche le plus d’argent pour un concert ? Un indice ? Si je vous dis "Brown Sugar". Les Rolling Stones demandent plus de 5 millions de dollars par concert. Du coup, les prix des billets explosent aussi. Entre 99 et 489€ pour une place au Stade Roi Baudouin pour voir Mick Jagger il y a quelques mois. Vous imaginez le prix si vous allez en famille ? Il est vrai que le prix est parfois déterminé par des algorithmes, donc les toutes dernières places deviennent plus chères. Moins il en reste, plus le prix monte. On a vu des places atteindre des sommets pour un concert de Bruce Springsteen à 12 000 dollars. Trois jours à Woodstock avec Jimmy Hendrix et les Who en 1969 coûtaient à peine 17 dollars ! Même avec l’inflation, il y a quand même de la marge !