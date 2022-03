Combien nous coûte notre voiture au kilomètre ?

Pour faire le calcul du coût de revient au kilomètre de notre voiture, il faut tenir compte de certains paramètres comme le coût et l’amortissement de la voiture. Exemple, pour notre simulation, avec un véhicule Mazda CX30, un moteur essence. Voici l’addition des frais par an de notre véhicule :

son achat : 4000 euros,

entretien : 250 euros,

assurance : 900 euros,

taxes : 500 euros,

pneus : 175 euros,

divers ( carwash, liquides, parkings) : 475 euros

et carburant : 4200 euros,

soit un total annuel de 10.500 euros

Si on continue le raisonnement, on divise 10 500 euros par le nombre de kilomètres parcourus par an, ce qui donne 30 000 euros,

soit un total de 0,35 €/par kilomètre

Ce calcul au kilomètre peut se faire pour n’importe quel véhicule sur le site du Moniteur Automobile.

Des comportements non adaptés qui ont un coût !

2. Un paramètre important et non calculable est le comportement du conducteur. Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile : "Quelqu’un qui n’arrive pas à anticiper, en accélérant trop, en freinant trop tard, va consommer plus, user plus ses freins, ses pneus. Des comportements non adaptés qui ont un coût !

3. Un autre paramètre non négligeable, est évidemment l’évolution du prix du carburant, qui risque bien de faire monter l’addition au km.