Combien gagnent les plus grandes stars de TikTok ?

Charli et Dixie D’Amelio, Addison Rae, Bella Poarch et Kris Collins : ce sont les 5 plus grandes stars du réseau social et celles qui ont gagné le plus d’argent en 2021.

La plateforme est connue pour le contenu court et divertissant qu’elle propose. En 2021, certaines personnalités se sont démarquées plus que d’autres. En termes de revenus et selon un article paru dans le magazine Forbes, on parle d’une augmentation salariale de 200% par rapport à l’année précédente pour les stars.

Cette ascension n’est pas uniquement due à TikTok (qui leur rapporte de l’argent de base). De nombreuses marques voient à travers ces jeunes stars un moyen de faire de la publicité et décident de les sponsoriser (ce qui leur fait une source de revenus supplémentaire). Certaines vont également plus loin et réalisent des singles, tournent dans des films ou vont même créer une téléréalité dont le sujet principal est leur quotidien.