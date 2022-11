Combien de temps se conservent nos cosmétiques ?

En ce qui concerne les crèmes solaires, il est conseillé de jeter les pots après les vacances car les filtres solaires, qu’ils soient minéraux ou chimiques, perdent vite de leur efficacité une fois en contact avec la chaleur, l’humidité et le soleil. Pour ne pas gaspiller, vous pouvez toujours utiliser le restant de produit comme simple soin hydratant pour le corps.

Les parfums ont une durée de vie moyenne de cinq ans mais tout dépend de leur composition. Certains parfums sont comme le vin et se bonifient avec le temps. Les parfums ambrés, boisés et musqués vieillissent mieux que des eaux légères aux notes hespéridées qui s’évaporent plus vite. Évitez d’alterner entre plusieurs parfums et limitez-vous à deux parfums ouverts en même temps.