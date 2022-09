Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux et pourquoi ?

L’utilisation des réseaux sociaux reste avant tout utile pour garder le contact avec sa famille et ses amis, pour 47,5% des utilisateurs âgés de 16 à 24 ans. 36,6% utilisent les plateformes pour combler leur temps libre. 34,8% le font pour "lire des nouvelles histoires" tandis que 31% utilisent les réseaux pour chercher des articles ou des vidéos.

A noter que les utilisateurs des réseaux sociaux se tournent également vers ces applications pour leur shopping : 27,6% cherchent de l’inspiration pour faire des activités ou des achats. Ils sont 26,6% à se concentrer dans la recherche de produits à acheter.

Sans surprise, Facebook reste la plateforme la plus utilisée par les internautes, suivie de YouTube et de WhatsApp. Instagram, WeChat, TikTok et Messenger. Snapchat n’est que 9e tandis que Twitter ne fait même pas partie du top 10.

Les utilisateurs ne se contentent pas d’utiliser un réseau social. En moyenne, 7,4 plateformes sont utilisées par mois dans le monde. L’Inde est le pays utilisant en moyenne le plus de plateformes avec 8,7 contrairement au Japon avec 3,7.

Si Facebook reste la plateforme la plus utilisée, notamment grâce à son nombre astronomique d’utilisateurs, les 16-24 ans déclarent à 16,6% préférer WhatsApp devant Facebook et Instagram (14,9%). TikTok n’est choisi que pour 4,6% devant Twitter (3,2%). Discord est la dernière plateforme et Snapchat est étonnamment l’antépénultième avec seulement 1,3% des préférences.

WhatsApp est la plateforme préférée des 55-64 ans (20,9%), Facebook est plus apprécié chez les 35-44 ans (16,5%) tandis qu’Instagram est plus populaire chez les plus jeunes générations, 24,2% chez les 16-24 ans et 18% pour les 25-34 ans.

Pour les utilisateurs, chaque plateforme est utilisée pour différentes raisons. Facebook est plus utilisé pour envoyer des messages aux amis et à la famille à 71,1%. Les utilisateurs se tournent vers TikTok (77,4%) et Reddit (37,8%) pour s’amuser et chercher des contenus divertissants. Sans surprise, Instagram (69,9%) et Snapchat (40,3%) sont les plateformes idéales pour publier/partager des photos et des vidéos.