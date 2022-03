Combien de pas faut-il faire pour rester en bonne santé ?

Jusqu'à 60 ans, marcher entre 8.000 et 10.000 pas par jour est associé "à un risque de mortalité progressivement plus faible". Chez les plus de 60 ans, 6.000 à 8.000 pas suffisent. Pour en ressentir les effets, pas besoin de pratiquer la marche avec un rythme élevé.

Les chercheurs rappellent que l'activité physique peut aider à combattre les maladies chroniques ainsi que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et plusieurs cancers.

"Le suivi des pas quotidiens est plus faisable que jamais pour le grand public car les trackers de fitness et les appareils mobiles sont devenus de plus en plus populaires", ajoutent les chercheurs.