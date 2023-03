Combien de morts depuis le rêve de Martin Luther King ?

Quartier de Venice, Los Angeles, 7 janvier 2023. Tyre Nichols, 29 ans, souffrant de la maladie de Crohn, est arrêté par la police pour conduite imprudente. Sorti de sa voiture, l’homme reçoit du spray au poivre et une décharge de teaser. Il s’enfuit et est repris, reçoit des coups de poing et de pied à la tête, des coups de matraque dans le dos. Il décède le 10 janvier… Le 8 février, ses parents sont invités par le président américain Joe Biden, à assister à son discours sur l’état de l’Union.