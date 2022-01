Combien de manifestants ? La RTBF teste une autre méthode de comptage que celle de la police et des organisateurs

Avant d’être adopté, le dispositif avait été testé par le collectif de médias français, notamment en filmant de A à Z toute une manifestation pour comparer les résultats. Depuis, il a servi une cinquantaine de fois (surtout avant le confinement de 2020). A noter qu’il est arrivé que la technologie ne fonctionne pas de façon suffisamment fiable, par exemple s’il y avait beaucoup de fumée, masquant les silhouettes. Il est aussi arrivé que le déroulé de la manifestation rende les résultats non pertinents, parce que des bagarres avaient dispersé les manifestants à un endroit. "Ça peut arriver, dans ce cas, on le dit", explique Assaël Adary.

A la RTBF, il s’agit d’un essai, sans engagement pour la suite.

"C’est un investissement, un signal de notre volonté d’être indépendant", explique le directeur de l’Information de la RTBF, Jean-Pierre Jacqmin.

"A un moment, on a une obligation d’informer sur la réalité. Comme il y a contestation des chiffres des uns et des autres, on cherche une méthode indépendante qui permette de se rapprocher de la réalité. C’est aussi une manière de répondre à ceux qui nous accusent de déformer les chiffres".

Tout bénéfice pour la crédibilité de l’info ?

La dernière fois qu’Inside s’était penché sur les chiffres des manifs, il y a un peu plus de trois mois à peine, nous nous interrogions déjà sur l’opportunité de réaliser nos propres comptages, par exemple via des outils technologiques (données de téléphonie mobile…). "Ce sont des calculs difficiles à réaliser, avec beaucoup d’approximations. Si on se retrouve avec une troisième estimation RTBF, ça ne ferait qu’ajouter à la confusion", répondait alors le directeur adjoint de l’Information de la RTBF, Frédéric Gersdorff.

Ajouter à la confusion : ce risque existe toujours. A quel point cette démarche sera-t-elle jugée digne de confiance par le public ? La question reste à ce stade ouverte. Jean-Christophe Willems, collègue habitué des manifestations, est quelque peu dubitatif : "Moi ça me laisse de marbre, ce n’est pas la guerre des chiffres, ce n’est pas une question de compte précis. Récemment, alors que nous avions donné trois chiffres [celui de la police, des organisateurs et son estimation de journaliste, cf plus haut], j’entendais encore prétendre que nous n’avions donné que celui de la police. Je ne suis pas sûr que ça va changer quelque chose".

Cette question, l’éditorialiste Thomas Legrand l’évoquait déjà en 2017 :"Est-on sûr qu’un chiffre fourni par la presse serait plus crédible aux yeux du public ? C’est vrai que notre aura n’est pas beaucoup plus élevée que celle des partis et des syndicats mais ce n’est pas une raison pour ne pas décider, collectivement (télés, radios, Afp et le plus de journaux possible), de mutualiser nos moyens pour fournir un 3e chiffre." Il s’agit peut-être ici davantage d’une question de valeurs et de principes journalistiques que d’attente de résultats garantis en termes de gain de confiance et de crédibilité aux yeux du public.