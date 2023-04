Combien de câbles sous-marins relient la Belgique au reste du monde ?

Ils sont 450 situés au fond des mers. Une simple ancre peut les sectionner. Sans eux, nous ne pourrions pas nous informer, téléphoner, prendre un train ou un avion, surfer sur internet… Les câbles sous-marins représentent un enjeu essentiel pour les États et les citoyens et font aussi l’objet de soupçons d’espionnage depuis les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden. Exploration des enjeux géostratégiques de ces réseaux intercontinentaux avec Camille Morel, juriste et chercheuse en relations internationales, invitée de Week-End Première.

Dans son livre Les câbles sous-marins, enjeux et perspectives au XXIe siècle, Camille Morel évoque d’emblée le lien entre les câbles sous-marins et la démocratie : "Ils sont porteurs d’informations et de communications et donc transmetteurs des données internationales. De par cette connectivité mondiale, l’accès à la bande passante internationale est un outil nécessaire au développement économique et social d’un territoire. De plus, l’accès à l’information est en lien avec la démocratie, indispensable aux nombreux droits humains tels que l’accès aux actualités, l’expression de revendications liées aux droits humains".

Les satellites pourraient-ils remplacer ces câbles ? "En termes d’usages, ils sont plutôt complémentaires. Les câbles par ailleurs restent moins chers à poser. Le projet Starlink d’Elon Musk coûte 30 milliards de dollars en comparaison des 8 milliards qu’ont coûtés les investissements de câbles sous-marins entre 2021 et 2024" répond la chercheuse.