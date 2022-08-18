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Скільки українців знайшли роботу в Бельгії? | Combien d’Ukrainiens travaillent en Belgique?

il y a 20 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

З початку березня Бельгія прийняла близько 50 тисяч українців. Серед них близько 30 000 живуть у Фландрії, 7 000 у Брюсселі та 13 000 у Валлонії.

За останніми даними регіональних служб зайнятості, спрямування на ринок праці цих новачків залишається складним.

Різні служби – це VDAB для Фландрії, де 3356 українських біженців зареєструвалися як шукачі роботи після того, як покинули свою країну. Le Forem для Валлонії, де є 1255 справ, відкритих українцями. Нарешті, у Брюсселі 1323 прийшли до Actiris. Більшість – жінки.

Але реєстрація не є синонімом прямого працевлаштування. Таким чином, на даний момент у ВДАБ перебуває 543 українських біженця, які мають роботу, або 16% від зареєстрованих. У Валлонії ця цифра становить 170. У Брюсселі вона невідома.

Цей низький відсоток українців, які фактично працюють, має бути кваліфікованим, оскільки багато українців у Бельгії також знайшли роботу, не обов’язково проходячи через один із регіональних офісів!

Нагадуємо, що на Forem вони можуть скористатися різними безкоштовними послугами, зокрема перекладом. У Брюсселі з квітня Actiris також пропонує спеціальні стійки, інформаційні сесії українською мовою та мовні ваучери на безкоштовні курси з метою полегшення пошуку роботи.

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Quelques 50 000 Ukrainiens ont été accueillis en Belgique depuis début mars. Parmi eux, environ 30 000 habitent en Flandre, 7 000 à Bruxelles et 13 000 en Wallonie.

Diriger ces nouveaux venus vers le marché du travail reste compliqué, d’après les derniers chiffres des services régionaux de l’emploi.

Les différents services sont le VDAB pour la Flandre, où 3 356 réfugiés ukrainiens se sont inscrits comme demandeurs d’emploi depuis qu’ils ont quitté leur pays. Le Forem pour la Wallonie, qui compte 1 255 dossiers ouverts par des Ukrainiens. Enfin, à Bruxelles, ils sont 1 323 à s’être présentés chez Actiris. La plupart sont des femmes.

Mais inscription n’est pas synonyme d’emploi direct. Ainsi, le VDAB recense actuellement 543 réfugiés ukrainiens qui ont un emploi, soit 16% des inscrits. En Wallonie, ce chiffre est de 170. A Bruxelles, il est inconnu.

Il faut nuancer cette faible proportion d’Ukrainiens effectivement au travail car nombre d’Ukrainiens en Belgique ont aussi trouvé un emploi sans nécessairement passer par un des offices régionaux!

Pour rappel, ils peuvent bénéficier de différents services gratuits, notamment de traduction, au Forem. A Bruxelles, Actiris propose aussi, depuis avril, des guichets spécifiques, des séances d'informations en ukrainien et des chèques-langue pour des cours gratuits, en vue de faciliter la recherche d’emploi.

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