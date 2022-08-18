Скільки українців знайшли роботу в Бельгії? | Combien d’Ukrainiens travaillent en Belgique?

З початку березня Бельгія прийняла близько 50 тисяч українців. Серед них близько 30 000 живуть у Фландрії, 7 000 у Брюсселі та 13 000 у Валлонії.

За останніми даними регіональних служб зайнятості, спрямування на ринок праці цих новачків залишається складним.

Різні служби – це VDAB для Фландрії, де 3356 українських біженців зареєструвалися як шукачі роботи після того, як покинули свою країну. Le Forem для Валлонії, де є 1255 справ, відкритих українцями. Нарешті, у Брюсселі 1323 прийшли до Actiris. Більшість – жінки.

Але реєстрація не є синонімом прямого працевлаштування. Таким чином, на даний момент у ВДАБ перебуває 543 українських біженця, які мають роботу, або 16% від зареєстрованих. У Валлонії ця цифра становить 170. У Брюсселі вона невідома.

Цей низький відсоток українців, які фактично працюють, має бути кваліфікованим, оскільки багато українців у Бельгії також знайшли роботу, не обов’язково проходячи через один із регіональних офісів!

Нагадуємо, що на Forem вони можуть скористатися різними безкоштовними послугами, зокрема перекладом. У Брюсселі з квітня Actiris також пропонує спеціальні стійки, інформаційні сесії українською мовою та мовні ваучери на безкоштовні курси з метою полегшення пошуку роботи.