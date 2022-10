Combien d’ouvriers sont morts au travail depuis l’attribution de la Coupe du monde ? Voici pourquoi vous n’aurez jamais le chiffre précis

Depuis 2018 : "des changements très rapides"

À Doha, nous avons décidé d’aller chercher des réponses directement au bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT), l'agence des Nations unies qui œuvre pour l'amélioration des conditions de travail dans le monde.

L'OIT a réussi à s’implanter au Qatar en 2018, après une longue période de concertation avec les autorités de l’émirat pour participer à la mise en œuvre des réformes que le Qatar a récemment intégré dans sa législation.

Max Tuñón est le responsable du bureau de l’OIT à Doha. Il confirme les propos des autorités du Qatar sur un point important : "Si on compare la situation à l’époque où nous avons ouvert notre bureau ici, à Doha, et la situation aujourd’hui, en 2022, il y a eu d’énorme progrès et des changements très rapides. L’Organisation internationale du travail œuvre dans plus de 100 pays dans le monde et nous voyons rarement des réformes se dérouler à ce rythme-là". Pour lui l’ensemble des réformes "vise globalement à réduire le pouvoir que l’employeur a sur le travailleur au Qatar, à augmenter le salaire minimum des travailleurs dans le pays et à améliorer la sécurité et les conditions de vie" explique-t-il.