Combien d'argent pouvez-vous gagner sur TikTok ?

Mais concrètement, combien pouvez-vous espérer gagner grâce à vos contenus sur TikTok ? Sur ce point, le géant chinois laisse planer le mystère. Seuls les critères pris en compte sont énumérés : le nombre de vues, l'authenticité de ces vues et le niveau d'engagement sont analysés pour calculer la rémunération.

Certaines études se sont penchées sur le sujet et ont estimé les revenus générés. Un créateur pourrait donc engranger entre 20 et 40 dollars par million de vues grâce aux Fonds pour les créateurs. Si TikTok n'a pas confirmé ces chiffres, un influenceur peut espérer gagner entre 2 et 4 centimes pour 1000 vues. Pour mettre ces chiffres en perspective, Charli D'Amelio, l'une des plus grosses stars sur TikTok, pourrait donc empocher jusqu'à 4400 dollars en une seule vidéo. Tout dépendra donc de votre viralité sur la plateforme.

A noter également que les collaborations avec les marques peuvent aussi faire gonfler votre cagnotte mais là aussi, la patience - et la négociation - seront les maîtres mots. En moyenne, vous pourrez espérer toucher entre 0,01 à 0,02 centime de dollar pour chaque vue comptabilisée. Autant dire que pour gagner 1.000.000 de dollars, il faudra atteindre les 100.000.000 de vues. Alors, ne quittez pas tout de suite votre travail !