Combien coûtent à l’Etat fédéral les mesures de soutien en matière d’énergie ?

Vendredi, en fin d’après-midi, le gouvernement fédéral s’est entendu sur une série de mesures de soutien en faveur des ménages et des entreprises confrontés à la hausse spectaculaire des prix de l’énergie. Combien cela coûte au gouvernement et comment va-t-il payer ? D’autant plus que depuis le début de l’année, le fédéral a déjà mis la main au portefeuille.

Grâce à la banque nationale de Belgique, on dispose d’un tableau très précis des mesures et des dépenses. Un tableau extrait d’un document très régulièrement mis à jour par la Banque nationale à propos des conséquences de la guerre en Ukraine.



Ainsi, on apprend que la mesure qui coûte le plus au budget de l’Etat concerne la réduction des accises sur l’essence et le diesel. C’est un coût très significatif, 927 millions, quasi un milliard donc, pour la baisse des accises. Deuxième poste le plus coûteux, il concerne la baisse de la TVA sur l’électricité à 6% : ça coûte à l’État 915 millions. Pas loin du milliard également.



