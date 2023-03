Combien coûte un bébé ?

Ne faites pas comme moi, ne paniquez pas !

Avec ma cousine, on voit où il est possible de faire des économies : non, vous n’êtes pas obligé·e d’avoir quatre écharpes de portage, deux poussettes... vous n’êtes pas non plus obligé·e d’acheter tout le set de chambre trop mignon repéré en magasin. Quand on parle de bébé, les boutiques se frottent les mains, on a envie de neuf pour notre petit bébé tout neuf. La surconsommation dans ce secteur est assez affolant, alors on essaye de reprendre ses esprits et on analyse nos besoins avant de craquer. Il est particulièrement intéressant de se tourner vers la seconde main, que ce soit pour les vêtements de grossesses, les vêtements de bébé ou encore les fournitures.

Néanmoins, on n'échappe pas à certains frais : outre les vêtements et le fait de s’équiper, il faut aussi penser aux couches, aux machines à laver à lancer, au moyen de garde, à l’éventuel lait en poudre… En bref, selon le Gezinsbond (l’équivalent flamand de la Ligue des familles), un enfant coûte environ 350€/mois lors de sa première année et en moyenne 580€/mois de ses 0 à ses 25 ans (les frais de garde , d'éducation et les frais (médicaux) exceptionnels, ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres).

Ca peut paraître beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu’on reçoit aussi de l’aide lorsqu’on accueille un bébé dans son foyer, notamment via la prime de naissance et les allocations familiales. Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur les sites de l’ONE et de La Ligue des Familles.