Combien coûte en moyenne un kot en Belgique ? [infographies]

Les examens à peine terminés, beaucoup d’étudiants se lancent à la recherche d’un nouveau kot pour la rentrée en septembre. De Liège à Anvers en passant par Louvain, quels sont les prix des loyers dans les différentes grandes villes étudiantes de Belgique ?

Diplôme de secondaire en poche, bon nombre d’étudiants vont faire le grand saut vers les études supérieures. Pour éviter de faire de longs trajets tous les jours, certains choisissent l’option kot. En plus du choix des études, regardez aussi le prix moyen pour vous donner une idée.

Bruxelles : la première ville étudiante

D’après les données publiées dans l’étude de marché Kotkompas, la Belgique comptait environ 491.500 étudiants au cours de l’année académique 2020-21, une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente.

Bruxelles est la plus grande ville étudiante avec ses 111.000 étudiants. Gand et Liège sont respectivement les plus grandes villes étudiantes flamandes et wallonnes. Les dix plus grandes villes étudiantes de Belgique représentent environ 90% de la population étudiante belge.