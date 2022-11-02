скільки ви споживаєте? Оцініть свій рахунок за електроенергію | Combien consommez-vous? Evaluez votre facture

Зменшення рахунків за електроенергію – це виклик сьогодення. Але скільки ви споживаєте? Часто важко оцінити його споживання. Валлонія щойно випустила веб-сайт із цифрами, заснованими на поточних цінах на енергоносії.

Що слід пам'ятати?

Ми можемо підрахувати, що вся побутова техніка в будинку (велика техніка, наприклад, пральна машина) обійдеться вам від 130 євро на рік до 470 євро (якщо у вас багато побутової техніки). До цього варто додати кухонне обладнання, духовки (від 125 до 225 євро). На освітлення будинку розраховуйте 160 євро на рік. Газове опалення стало дуже дорогим. Передбачається, що річні рахунки коливатимуться від 1600 євро до 3600 євро. А ще гаряча вода (у душі все-таки приємніше…) Ваш електробойлер обійдеться вам мінімум в 1250 євро на рік.

Кілька порад, як зменшити рахунок...

1 ванна - це в 3 рази більше води, ніж душ. Якщо ви хочете, щоб ваша пральна машина споживала менше, прайте при низькій температурі. Тікайте від своєї сушарки: вона сама по собі витрачає багато. Що стосується пристроїв, підключених без потреби... вийміть вилку. За рік ви заробите близько 50 євро. Нарешті, з кожним додатковим ступенем у вашому домі це на 7% більше на вашому рахунку. Прийміть образ "великий джемпер" .. це буде дуже модно в кінці року.

Джерело інформації : Je suis un citoyen | Wallonie