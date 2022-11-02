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скільки ви споживаєте? Оцініть свій рахунок за електроенергію | Combien consommez-vous? Evaluez votre facture

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Зменшення рахунків за електроенергію – це виклик сьогодення. Але скільки ви споживаєте? Часто важко оцінити його споживання. Валлонія щойно випустила веб-сайт із цифрами, заснованими на поточних цінах на енергоносії.

 Що слід пам'ятати?

Ми можемо підрахувати, що вся побутова техніка в будинку (велика техніка, наприклад, пральна машина) обійдеться вам від 130 євро на рік до 470 євро (якщо у вас багато побутової техніки). До цього варто додати кухонне обладнання, духовки (від 125 до 225 євро). На освітлення будинку розраховуйте 160 євро на рік. Газове опалення стало дуже дорогим. Передбачається, що річні рахунки коливатимуться від 1600 євро до 3600 євро. А ще гаряча вода (у душі все-таки приємніше…) Ваш електробойлер обійдеться вам мінімум в 1250 євро на рік.

Кілька порад, як зменшити рахунок...

1 ванна - це в 3 рази більше води, ніж душ. Якщо ви хочете, щоб ваша пральна машина споживала менше, прайте при низькій температурі. Тікайте від своєї сушарки: вона сама по собі витрачає багато. Що стосується пристроїв, підключених без потреби... вийміть вилку. За рік ви заробите близько 50 євро. Нарешті, з кожним додатковим ступенем у вашому домі це на 7% більше на вашому рахунку. Прийміть образ "великий джемпер" .. це буде дуже модно в кінці року.

Джерело інформації Je suis un citoyen | Wallonie

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Alléger sa facture d’énergie, c’est LE challenge du moment. Mais combien consommez-vous ? C’est souvent difficile d’estimer sa consommation. La Wallonie vient de sortir un site internet avec des données chiffrées, basées sur les tarifs actuels de l’énergie.

Que faut_il retenir ?

On peut estimer que l’ensemble des appareils électroménagers d’une maison (les gros appareils tels que la machine à laver par exemple) va vous coûter entre 130 euros par an et 470 euros (si votre habitation est très bien équipée). A cela, il faut ajouter les appareils de cuisson, les fours qui utilisent souvent une combinaison de gaz et d'électricité (facture estimée de 125 à 225 euros). Pour l’éclairage d’une maison, comptez 160 euros par an. Pour le chauffage au gaz, devenu très cher, les factures annuelles devraient se situer entre 1600 euros (10 000kWh/an) et 3600 euros (20 000 kWh). Et puis l’eau chaude (c’est quand même plus agréable dans la douche…) : votre boiler électrique vous coûtera minimum 1250 euros par an.

Quelques conseils, maintenant, pour faire baisser la facture…

1 bain, c’est 3 fois plus d’eau qu’une douche. Si vous voulez que votre lave-linge consomme moins, lavez à basse température. Fuyez autant que possible votre sèche-linge : il consomme énormément, à lui tout seul. Quant aux appareils branchés inutilement…enlevez la prise. Vous gagnerez près de 50 euros sur un an. Enfin, à chaque degré supplémentaire dans votre maison, c’est 7% en plus sur votre facture. Adoptez le look " gros pull " ..il sera très à la mode cette fin d’année.

Source: "Je diminue ma facture" Je suis un citoyen | Wallonie

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