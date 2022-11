скільки ви споживаєте? Оцініть свій рахунок за електроенергію | Combien consommez-vous? Evaluez votre facture

Alléger sa facture d’énergie, c’est LE challenge du moment. Mais combien consommez-vous ? C’est souvent difficile d’estimer sa consommation. La Wallonie vient de sortir un site internet avec des données chiffrées, basées sur les tarifs actuels de l’énergie.

Que faut_il retenir ?

On peut estimer que l’ensemble des appareils électroménagers d’une maison (les gros appareils tels que la machine à laver par exemple) va vous coûter entre 130 euros par an et 470 euros (si votre habitation est très bien équipée). A cela, il faut ajouter les appareils de cuisson, les fours qui utilisent souvent une combinaison de gaz et d'électricité (facture estimée de 125 à 225 euros). Pour l’éclairage d’une maison, comptez 160 euros par an. Pour le chauffage au gaz, devenu très cher, les factures annuelles devraient se situer entre 1600 euros (10 000kWh/an) et 3600 euros (20 000 kWh). Et puis l’eau chaude (c’est quand même plus agréable dans la douche…) : votre boiler électrique vous coûtera minimum 1250 euros par an.

Quelques conseils, maintenant, pour faire baisser la facture…

1 bain, c’est 3 fois plus d’eau qu’une douche. Si vous voulez que votre lave-linge consomme moins, lavez à basse température. Fuyez autant que possible votre sèche-linge : il consomme énormément, à lui tout seul. Quant aux appareils branchés inutilement…enlevez la prise. Vous gagnerez près de 50 euros sur un an. Enfin, à chaque degré supplémentaire dans votre maison, c’est 7% en plus sur votre facture. Adoptez le look " gros pull " ..il sera très à la mode cette fin d’année.

Source: "Je diminue ma facture" Je suis un citoyen | Wallonie