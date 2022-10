"Combattre leur violence": comment stopper les violences conjugales ?

Depuis déjà 15 ans, il existe à Cergy, dans le Val-d’Oise, un programme original de lutte contre les violences faites aux femmes au service pénitentiaire d’insertion et de probation . Il s’agit d’un groupe de réflexion destiné aux auteurs de violences conjugales où, une fois par semaine et durant trois mois, dix hommes, reconnus coupables et condamnés, avec obligation de suivi judiciaire, se retrouvent pour travailler sur les faits de violence qu’ils ont commis et que, pour 80% d’entre eux, ils nient.

Deux fois par an, une équipe de trois conseillères pénitentiaires, une psychologue et aussi un metteur en scène tentent d’amener ces hommes à " se rapprocher de la réalité et de la responsabilité." Des moments de parole en groupe où chacun va d’abord raconter sa propre histoire et par là même, reconnaître ses actes, en tout ou en partie. Les animatrices vont ensuite leur demander de nommer ce qu’ils considèrent comme de la violence, puis ce qu’ils identifient comme de la violence au sein du couple. À partir de quand ? Sur qui ? Sur quoi ? De quelle nature ? Le but est d’arriver à la repérer parce que ce n’est pas toujours le cas, et à se situer par rapport à ça. Ensuite, ils reviendront aux origines : l’origine de leur histoire et le début de la dégradation. Ici, la psychologue explique que le but est d’arrêter de chercher des raisons extérieures pour justifier un comportement violent et s’approprier la responsabilité. Il y a également tout un travail sur les émotions, pour pouvoir les exprimer, et ensuite pour arriver à les contrôler. Le directeur d’une compagnie de théâtre entre aussi en scène pour faire jouer, par des comédiens, des scènes de couples quotidiennes qui dégénèrent. Ces séances vont ensuite servir de base pour débattre.

"Pour vivre le présent et surtout l’avenir, il faut comprendre le passé parce que sinon, il y a un risque, c’est que le passé ne passe pas" explique la psychologue à un homme qui a commis des violences. Et les chiffres le montrent avec 40% de taux de récidive. À l’issue des 3 mois, le but sera pour les participants d’identifier les éléments qui provoquent leurs colères pour pouvoir agir autrement lorsqu’elles surgissent.