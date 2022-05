Combattre la pyrale du buis, c’est possible !

Après avoir détruit les chenilles ou pour des buis déjà très attaqués et défeuillés, lavez-les avec un jet d’eau puissant afin de les débarrasser des filaments et feuilles sèches laissées par les chenilles. Ces déchets contiennent souvent encore des chrysalides de papillons. Fertilisez enfin les buis avec du compost pour les rebooster. Vous pouvez également faire une taille pour les aider à repartir plus rapidement.