Combattre en armure: Pierre-Emmanuel pratique le Behourd, un "full contact médiéval"

Vous mettre dans la peau d’un chevalier, ça vous tente ? Vous n’avez pas peur de vous faire quelques bobos ? Le béhourd est fait pour vous ! Ce sport de combat médiéval se pratique en armure et en armes. Il existe trois clubs en Belgique. Le petit dernier a ouvert à Charleroi juste avant la pandémie.

"On doit amener l’équipe au sol dans un temps imparti", explique Pierre-Emmanuel, le capitaine "pour ce faire, on peut se servir de nos armes et de techniques de combat issues du judo ou de la boxe."

Rassurez-vous les armes ne sont pas effilées, elles ne coupent pas. "Les coups sont donnés à pleine puissance, c’est vrai. Mais on est très bien protégés."