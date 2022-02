Combats dans Kiev, sanctions internationales : le point sur l’invasion russe en Ukraine ce vendredi soir

La Russie de Vladimir Poutine a lancé ce jeudi 24 février une offensive en Ukraine. Au terme de ce deuxième jour de guerre en Europe, le point sur les principaux événements.

Des combats se déroulaient dans la capitale Kiev ce vendredi, au lendemain du déclenchement d’une attaque massive de la Russie contre l’Ukraine. Echanges de tirs et explosions ont notamment été entendus dans le quartier d’Obolon et des détonations sourdes du centre de la ville.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l’armée russe de "bombarder des quartiers civils". Il a évoqué au moins 137 morts et 316 blessés côté ukrainien.

Les forces ukrainiennes ont aussi signalé des affrontements avec des unités de blindés russes dans deux localités à entre 40 et 80 km au nord de la capitale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir discuté avec son homologue américain Joe Biden de sanctions contre Moscou et d’une "aide concrète" aux forces de Kiev.

Plus de 50.000 Ukrainiens ont fui leur pays en moins de 48 heures, selon le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, qui a comptabilisé jeudi 100.000 personnes déplacées.

Le président Vladimir Poutine, tout en se disant prêt à envoyer une délégation dans la capitale de son allié biélorusse, Minsk, pour des pourparlers avec Kiev, a appelé l’armée ukrainienne à "prendre le pouvoir" et à renverser le président Zelensky et son entourage, qualifiés de "néonazis" et de "drogués".

L’Otan a commencé à déployer des éléments de sa force de réaction pour renforcer encore son dispositif de défense et être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité.

Sanctions

Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov figurent sur la liste des personnes sanctionnées par l’Union européenne. Le gouvernement britannique a par ailleurs annoncé avoir gelé leurs avoirs sur le sol de la Grande-Bretagne.

Le Conseil de l’Europe a décidé de "suspendre" toute participation des diplomates et des délégués russes à ses principales instances "avec effet immédiat".

L’OCDE va clore le processus d’adhésion de la Russie et va fermer son bureau à Moscou. La France s’est dit en faveur de l’exclusion de la Russie du système bancaire Swift, une sanction que certains pays comme l’Allemagne et la Hongrie sont réticents à prendre, craignant pour leur approvisionnement énergétique.