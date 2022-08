"Combat Wombat" : le film de super-héros pour enfants qu'on n'attendait plus

Découvrez ce film d'animation australien le samedi 27 août à 20h30 et le dimanche 28 août à 10h sur Ouftivi, et en replay pendant 60 jours sur Auvio.

Que raconte ce film ?

Maggie est une Wombat de la ville de Sanctuary. Réputée pour son fort caractère, elle élève seule ses enfants depuis la disparition de son mari. Un jour, aux yeux de tous, elle sauve le jeune Sweetie, super-héros en herbe, et devient malgré elle la nouvelle héroïne de la ville : Combat Wombat. Avec l’aide de Sweetie, Maggie protège désormais les animaux de Sanctuary. Bientôt, elle découvre qu’un mystérieux complot de faux super-héros pourrait bien être à l’origine de l’absence de son mari…