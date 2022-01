Coma éthylique : quels sont les bons gestes à adopter pour éviter le drame ?

On connaît tous quelqu’un qui, une fois dans sa vie, a abusé de l’alcool ! Mais cette situation peut être extrêmement dangereuse. Il existe des gestes à mettre en place pour prendre en charge quelqu’un qui a trop bu. Si la personne se trouve dans une situation d’endormissement, proche du coma éthylique, voici les réflexes à adopter, pour sa sécurité :

1. Mettre la personne en position latérale de sécurité (PLS).

La surconsommation d’alcool peut entraîner des vomissements. Si la personne est sur le dos, elle pourrait donc inhaler et respirer son vomi, et s’étouffer. Pour mettre quelqu’un en PLS, on place la main gauche sous la tête du patient, on replie sa jambe droite en faisant basculer le patient vers la gauche pour qu’il soit stabilisé sur son côté gauche.

2. S’assurer qu’elle ait une respiration régulière.

Si la personne n’est pas facilement réveillable, il faudra penser à appeler les secours pour qu’elle soit suivie dans un service hospitalier.

3. Ne pas lui donner à boire.

Si la personne est encore alerte et qu’elle est assise à table avec tout le monde, on peut penser à lui donner de l’eau. A l’inverse, si la personne est à moitié endormie, l’eau est à proscrire ! Elle pourrait faire une mauvaise déglutition et l’eau pourrait se retrouver dans les poumons.