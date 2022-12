Coluche, passionné de motos et de voitures, un artiste au grand cœur et ami de René Metge

Voici la belle histoire : dans les années 80, René Metge possédait une concession de voitures anglaise, un British Leyland, dans la banlieue de Paris, où il y avait une partie de voitures d’occasion. Et quand un des copains de Coluche disait ''Ah bon sang, je voudrais bien acheter une voiture d’occasion, mais j’ai pas les moyens''. Il disait ''Ecoute, va chez René Metge… Les voitures d’occasion chez lui ont des prix tout à fait imbattables.'' Le gars s’exécutait et n’en revenait pas de la somme demandée par Metge pour une occase en très bon état. Mais ce que le copain ne savait pas, c’est que Coluche mettait la différence. Ce qui est formidable, c’est que les potes de l’artiste n’ont jamais été mis au courant, ça prouve une fois de plus sa générosité.