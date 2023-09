Colruyt veut redessiner les règles du jeu dans la grande distribution

Une sortie politique comme celle de Colruyt, c’est d’habitude du ressort des fédérations. Or, la fédération du commerce, COMEOS en l’occurrence, est pour l’instant merveilleusement, muette sur le sujet, signe qu’il n’y a pas d’accord de principe entre les Aldi, Lidl, Delhaize et Carrefour de ce monde. Certains acteurs de la grande distribution ont un avantage certain à ce que rien ne bouge. Par ailleurs, les syndicats sont plutôt favorables, sur le principe, à une remise à plat des commissions paritaires, si tout est nivelé par le haut, et si ce sont systématiquement les meilleures conditions de travail qui sont reprises pour harmoniser.

Et ça, ce n’est pas la position de Colruyt, qui veut qu’on tienne compte du niveau des salaires au-delà de nos frontières. Et donc pas maintenir la plus onéreuse des formules salariales version belge.

En clair : ce n’est pas parce que l’on a raison sur le principe que l’on a gain de cause. Et c’est tout l’intérêt d’avoir des règles du jeu qui sont bien faites dès le départ. Cela évite les effets pervers et les discussions compliqués pour les rectifier.