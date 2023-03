Colruyt sort du BEL20 : la capitalisation boursière s’essouffle alors que les marges du groupe de distribution s’effritent

"Historiquement, c’était le bon élève de la distribution belge, qui avait des marges plus élevées que ses concurrents en Belgique", résume Jérôme Demeestere, analyste financier chez testachats Invest. Mais ces dernières années, le marché est devenu plus concurrentiel, avec notamment l’arrivée des chaînes de supermarchés néerlandaises Albert Heijn et Jumbo.

"Colruyt, avec sa politique des prix les plus bas a été forcé de s’adapter et de toujours mettre les prix les plus bas. Cela a pesé sur ses marges", explique Jérôme Demeestere.

L’an passé, la hausse des coûts, en particulier les coûts énergétiques a pesé sur les résultats de l’entreprise. "Les marges n’arrêtent pas de se compresser ", poursuit l’analyste de testachats Invest.

"On a une société dont la rentabilité a tendance à baisser. C’est un problème et cela pèse sur le cours de l’action", ajoute-t-il. "On n’est pas dans une société qui a des difficultés à rembourser ses dettes", rassure cependant Jérôme Demeestere.

"Les cours de Bourse ne font que refléter les bénéfices futurs", précise-t-il. Et le marché se rend compte que la rentabilité risque d’être de plus en plus réduite.