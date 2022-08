Colruyt rachète un commerce de vélos à Bruxelles et vise 50 à 60 magasins en Belgique : quel avenir pour les vélocistes ?

Le marché du vélo est donc de plus en plus occupé par des acteurs qui brassent des volumes de vente importants. Il y a, par exemple, d’une part l’enseigne décathlon qui occupe largement le marché du vélo grand public. On l’a vu, des acteurs comme Colruyt et son stock de plus de 10.000 vélos, entendent aussi occuper de plus en plus le terrain.

S’ils ne se regroupent pas avec d’autres, que peuvent espérer les vélocistes indépendants ? Leur poids face aux fabricants est plus faible. "Pour moi, ils devront soit devenir mono marque", réagit Hervé Reginster, de Bicyclic, "Ce n’est pas le must quand on est indépendant, car on dépend d’un importateur, on dépend d’une marque et de sa politique", ajoute-t-il. Soit ils devront se spécialiser dans le haut de gamme et miser sur leur expérience de la mécanique "vélo". "Il y aura toujours des clients passionnés pour le vélo de route haut de gamme ou le VTT haut de gamme et pour des vélocistes qui sauront apporter un service que d’autres ne sauront pas apporter", estime Hervé Reginster. Pour lui, ce serait probablement plus compliqué de survivre en tant que vélociste "généraliste" sans une surface de vente suffisante et les volumes de vente qui vont avec.

A Uccle, c’est un autre pari qui est tenté par un vélociste. Ici, trois personnes s’occupent du commerce familial. On y vend des vélos, mais on a aussi fait le choix de réparer aussi les vélos de toutes marques. On préfère aussi se démarquer des grandes enseignes et des grands groupes qui cherchent à racheter des magasins de vélo. "On n’a pas encore été approchés. Nous, ça ne nous intéresse pas de collaborer avec eux", réagit Victor Vanderhoever d’Ecocyclo. Toutefois, ce vélociste indépendant est conscient du risque de rester à l’écart des conglomérats. "Ce qui me fait un peu peur, c’est que du coup les assembleurs de vélos, les fabricants de pièces détachées favorisent les contrats plus importants avec les gros fournisseurs et que nous, on ne puisse plus assurer le service par manque de pièces ou de vélos à vendre", craint Victor Vanderhoever. Alors, toutes les idées sont bonnes pour continuer à se démarquer. "On prévoit d’ouvrir un petit café dans le magasin pour diversifier l’activité et créer communauté", explique Victor Vanderhoever, d’Ecocyclo. Bref, jouer sur d’autres plans que les gros acteurs du secteur du cycle.