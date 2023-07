Colruyt: premier grand distributeur à se lancer dans la fabrication de vin en Belgique

Jean-Christophe Verschelde expert vin pour le groupe colruyt: "il y a surtout un objectif de travailler sur un projet de circuit court et de répondre aussi à une attente de la clientèle. On sent bien qu'il y a une émulsion... et puis voilà le groupe s'est senti intéressé de lancer ce type de projet-là".

Cette initiative inquiète-t-elle le secteur?

Colruyt n'est pas très enclin à annoncer le montant de l'investissement. Mais on tourne autour du million d'euros (un peu plus). Mais pourquoi un grand groupe comme Colruyt vient-il conccurrencer des petites productions locales? Réponse de Christophe Verschelde: "la viticulture belge ne demande qu'à grandir. Je pense plutôt que nous sommes un acteur qui pourrait favoriser le développement de la viticulture et faire en sorte que l'on puisse collaborer avec d'autres domaines d'autres vignerons déjà en place. D'ailleurs nous avons déjà des contacts à gauche et à droite pour créer une plus-value".